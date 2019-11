13 conseils contre les imprévus des fêtes

Les imprévus des fêtes sont toutes ces petites choses qu’on pense sans importance, mais qui peuvent vous gâcher la vie. Nos conseils pour mieux les gérer.



1 / 13

Aleksandr Petrunovskyi/Shutterstock

Il y a la chaleur du feu, les chants de Noël et puis…

Il y a cet arbre qui clignote et qui vous empoisonne l’existence? Le pollen et la moisissure des sapins peuvent causer des allergies, voire parfois des crises d’asthme. Même les émanations qu’émettent certains conifères artificiels en PVC peuvent en provoquer. Au besoin, remplacez le sapin par des décorations festives et réutilisables, comme des sculptures en carton ou des pièces murales en tissu.

