Cette année, réduisez le gaspillage des Fêtes en adoptant quelques principes « zéro déchet ». Pour vous aider à changer vos habitudes, voici 20 idées pour un Noël zéro déchet.

Organiser un échange de cadeaux sensé

Les échanges de cadeaux ne sont souvent que des occasions de dépenser… et de gaspiller! Au lieu d’un échange qui favorise l’achat d’objets inutiles, organisez cette année un échange de gourmandises, d’objets dont on ne se sert plus ou de livres (qu’on aime et qu’on souhaite partager avec les autres!).

Voilà des idées qui freinent notre pulsion de magasinage et qui vous fait faire un pas de plus vers un Noël zéro déchet.

