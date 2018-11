Trucs et astuces

10 trucs à préparer tout de suite en prévision des Fêtes

Dans moins de deux mois, ce sera Noël! Et si l’an passé, vous avez émis le souhait de ne plus courir à la dernière minute, on a 10 bonnes idées pour vous afin d’honorer votre promesse. Voici 10 trucs à préparer immédiatement pour un temps des Fêtes réussi et sans stress.

1 / 10 TippaPatt/Shutterstock 1. Trouver SON outil pour se préparer pour Noël Les plus organisés tiennent année après année un cahier de Noël. Ils y notent les bonnes idées trouvées dans les magazines ou à la télévision (ou encore sur les trop nombreuses heures à passer sur Pinterest), les recettes, les achats à faire, les trucs à ne pas oublier, etc. Vous pouvez donc les imiter, mais vous pouvez vous contenter aussi de faire des listes spécifiques pour toutes vos tâches, vos partys, les achats à faire, etc. Vous pouvez faire des listes sur papier ou encore directement dans votre téléphone (vous pourrez même les partager avec votre entourage!). Rangez-les toutes au même endroit pour ne pas les perdre!

En fait, la première étape de cette planification du temps des Fêtes est de trouver l’outil qui vous aidera à bien vous organiser! Ainsi, vous n’oublierez rien et ne vous sentirez pas submergés.

2 / 10 Prostock-studio/Shutterstock 2. Acheter vos cadeaux de Noël à l’avance On le dit partout : il faut commencer tôt notre magasinage. Mais comme le rappelle la fable du lièvre et de la tortue de Lafontaine, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et ici, « partir à point » veut dire avoir réfléchi avant d’aller arpenter les boutiques. Débutez par noter à qui vous souhaitez offrir un cadeau, établissez un budget pour chacun, trouvez des suggestions et ciblez les boutiques à visiter. Vous serez mieux préparés pour partir à la chasse aux cadeaux. Si le magasinage vous ennuie ou vous décourage, faites-le en ligne. Rien de plus simple et les cadeaux seront livrés directement à l’endroit désiré (il est peut-être plus simple de faire livrer au bureau pour ne pas éveiller les soupçons des curieux!).