31 incroyables structures à admirer dans le monde

Chesnot/Getty Images Le château de Versailles Chef-d’œuvre aux proportions extravagantes, le château de Versailles est l’une des résidences royales les plus grandioses jamais construites. Érigé à l’origine comme pavillon de chasse aux portes de Paris, le château a été considérablement agrandi par Louis XIV, dit le «Roi-Soleil», à partir de 1661. Il n’a cessé de l’agrandir jusqu’à sa mort en 1715 dans le but avoué de transmettre son pouvoir et sa richesse, et y a organisé d’immenses fêtes et cérémonies. L’opulence de l’intérieur n’a d’égale que l’immensité de la façade du château: la célèbre galerie des Glaces, longue de 239 pieds, en contient 357. Le château de Versailles possède également certains des jardins royaux les plus inoubliables du monde.

John Harper/Getty Images La tour penchée de Pise Cette tour doit une partie de sa beauté unique à la nature et une autre à l’erreur de ses ambitieux constructeurs. On peut cependant leur pardonner car le clocher était l’un des plus hauts du Moyen Âge. De plus, leur erreur est à notre avantage: l’instabilité des fondations a entraîné l’inclinaison qui a rendu la tour si célèbre. Commencée en 1173 et achevée 200 ans plus tard, la tour de Pise, en Italie, a fait l’objet de nombreux travaux de restauration pour tenter d’arrêter son inclinaison et empêcher son effondrement, un pari relevé en 2008. L’inclinaison est actuellement de quatre degrés, le sommet se situant à environ 5 mètres de la verticale par rapport à la base, et elle devrait rester ainsi pour les 200 prochaines années. La tour serait-elle aussi célèbre sans sa partie «penchée»? Il s’agit toujours d’une très belle structure, dont chacun des six étages contient 30 arcs de marbre blanc et 207 colonnes au total.