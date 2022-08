Les rues les plus colorées à travers le monde

Ce quartier est l’un des endroits les plus branchés du pays sud-américain. De nombreux cafés, restaurants et magasins — tous peints de couleurs amusantes comme le bleu, le rose, le jaune et le vert — sont installés sur le site.

Rue Steiner, San Francisco — États-Unis

Plus connue sous le nom de «The Painted Ladies», cette rue est située dans un quartier résidentiel. Les maisons de style victorien et édouardien sont décorées avec plus de trois couleurs différentes.

