Photos historiques de monuments célèbres en construction

Construit en 1923, le pont du port de Sydney a débuté dans la discorde, car l’entreprise qui a supervisé l’édification a démoli environ 469 bâtiments des deux côtés pour implanter les fondations et l’infrastructure environnantes.

Le pont de San Francisco

La construction du Golden Gate Bridge a duré cinq ans et s’est terminée en 1937, révélant l’un des monuments les plus emblématiques de la côte ouest. Mais saviez-vous que l’une des propositions initiales était de construire un tunnel sous-marin pour faire passer les voitures sous les bateaux? Le célèbre pont de San Francisco, l’une des constructions les plus célèbres d’Amérique, a bien failli ne jamais exister!

