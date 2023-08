Ce pays sera la destination la plus populaire en 2025. Duquel s’agit-il?

Czgur/Getty Images

Avec leurs villes chargées d’histoire, et la proximité d’autres pays intéressants, les destinations européennes figurent au palmarès des voyageurs, ce qui n’est pas étonnant. Parmi celles-ci, deux se disputent le monopole de pays le plus visité et la destination la plus populaire de la planète: la France et l’Espagne. Et la raison est simple à deviner.

Ces pays recèlent un riche patrimoine, une gastronomie unique, ainsi que des escapades champêtres diversifiées et reposantes et des centres culturels animés. La France et l’Espagne offrent des vacances bien remplies pour des voyageurs aux goûts les plus éclectiques, et vous ne ferez pas erreur en choisissant l’un ou l’autre comme destination de choix cette année. Cependant, l’un d’eux semble s’approcher plus rapidement du titre du pays le plus visité en 2025. Voyez duquel il s’agit, et pourquoi il vaut mieux réserver sans attendre.

Lequel des deux pays sera le plus visité au monde?

Célèbre pour sa haute cuisine, la finesse de ses vins et la richesse de son art, la France s’est maintenue sans cesse en tête de l’industrie touristique, sans aucun signe de ralentissement. Si vous connaissez déjà l’Hexagone, vous comprendrez pourquoi il sera en tête de l’intérêt touristique dans le monde en 2025.

La France a cependant a de la concurrence. L’Espagne est son éternelle rivale au titre de destination la plus convoitée. Elle a même gagné ce titre en 2021, selon la société d’analyse GlobalData.

Mais les recherches de cette firme montrent que la France a repris la tête dès 2022, avec 66,6 millions de visiteurs internationaux. GlobalData prévoit qu’elle en attirera 93,7 millions d’ici 2025, dépassant ainsi son précédent record de 88,1 millions, en 2019. On prévoit un nombre de visiteurs internationaux atteignant un taux de croissance annuel composé de 12,1% entre 2023 et 2025. (Soyez sans crainte: l’industrie du tourisme espagnole se défend bien. Selon GlobalData, elle devrait attirer 89,5 millions de visiteurs internationaux d’ici 2025.)

Qui visite la France?

La France est devenue une destination incontournable pour les Européens et les touristes du monde entier. Si les ressortissants du Royaume-Uni, de la Belgique et de l’Allemagne en constituent la plus grande part, les touristes provenant de la Chine et des États-Unis dépasseraient même ce nombre.

Pour les voyageurs qui désirent s’envoler ailleurs qu’aux États-Unis, la France est l’une des principales destinations en Europe occidentale… avec l’Espagne. Les touristes avertis savent qu’il faut privilégier le printemps ou l’automne pour visiter ces deux pays. Ces voyages en basse saison permettent d’éviter les foules (et les chaleurs extrêmes), en plus de vous faire faire quelques économies.

Finalement, Paris contient de nombreuses références culturelles, dont le fameux quartier Montmartre où on peut suivre les aventures d’Amélie Poulain. C’est certainement l’une des 9 destinations vacances idéales pour les cinéphiles.

Pourquoi la France est-elle si populaire?

Cette immense popularité de la France repose sur une infinité de raisons. Au point de vue strictement géographique, il s’y trouve des lieux pour tous les vacanciers, depuis les plages où l’on peut se prélasser aux montagnes qui attendent d’être escaladées. Le choix est illimité. Les visiteurs peuvent découvrir les sites historiques, les centres urbains animés, ou les campagnes plus calmes, en plus de profiter d’une cuisine gastronomique de renommée mondiale, et des vins parmi les plus fins.

Ce pays a consacré beaucoup d’efforts, d’argent et de temps pour entretenir et rénover ses nombreux sites culturels et historiques. Parmi ceux-ci, la tour Eiffel, à Paris, et le Mont Saint-Michel, en Normandie.

C’est sans compter la facilité des transports en France et dans l’ensemble de l’Europe. On explore facilement ce pays et les nations voisines par trains à grande vitesse (TGV). Et ce type de transport ne devrait que s’accroître dans les années à venir. «L’un des projets clés en Europe est la ligne de TGV, sur laquelle la Commission européenne se penche pour faciliter le lien entre Lisbonne, au Portugal, et Helsinki, en Finlande», affirme Hannah Free, analyste de voyage et tourisme pour GlobalData. «Le projet implique la construction d’un réseau ferroviaire à grande vitesse à double voie de 8000 km, entre Lisbonne et Helsinki, comprenant le tour de la mer Baltique. La ligne ferroviaire traversera le Portugal, l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Lituanie, la Pologne et la Finlande.»

En regardant de plus près, la France est devenue le chef de file du tourisme en investissant dans l’accessibilité et la durabilité. Elle s’enorgueillit d’être en tête de l’innovation, de l’investissement dans des transports en commun fiables, des hôtels respectueux de l’environnement et des itinéraires aériens avec des vols directs.

Bien sûr, où que vous alliez, il importe de vous assurer au préalable de l’aspect sécuritaire. Le site Conseils aux voyageurs et avertissements par destination présente les avis destinés aux voyageurs, comme sur les manifestations actuelles en France.

Événements majeurs prévus en France

La France s’apprête à accueillir les Jeux olympiques de Paris, en 2024, et le célèbre Tour de France se tient en juillet. Cette course cycliste est le plus grand événement sportif annuel au monde. Le pays reçoit aussi tous les ans le tournoi de tennis international de Roland-Garros, et la Formule 1 du Grand Prix de Monaco, tous deux à la fin mai (comme le célèbre Festival de Cannes).

Cet automne, la Coupe du monde de rugby 2023 aura lieu également en France pour la première fois. Les matchs d’ouverture et de clôture se tiendront au Stade de France, au nord de Paris. Neuf villes au total accueilleront dans leurs stades des matchs tout au long de l’événement, dont Bordeaux, Nice, Lyon et Marseille.

Lieux de France les moins achalandés

À titre d’une des plus belles villes du monde, Paris est indéniablement la destination de prédilection en France. Et dans les faits, Paris est toujours appréciée. Cela dit, dans la Ville Lumière, vous devrez affronter la foule. Si vous désirez une escapade un peu plus intime, tout le reste du pays vous est offert. Après tout, Paris n’est pas la seule ville d’intérêt. Et certains préfèrent d’autres régions à la capitale trépidante.

Au confluent du Rhône et de la Saône, Lyon est une ville historique, riche de son art et son architecture. À l’ouest, au creux des plus célèbres vignobles au monde, Bordeaux est le lieu incontournable pour les amateurs de vin. Pour une excursion panoramique, la côte normande est non seulement un point de repère historique, mais aussi une région magnifique à explorer.

Il ne faut pas trop vous inquiéter sur la place idéale à découvrir. Où que vous alliez en France, vous trouverez des sites exceptionnels, des plats à découvrir, des vins à déguster et des gens à rencontrer.

