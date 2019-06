Voyages en croisière: 27 secrets les mieux gardés

25 / 25

N’attendez pas pour réserver votre prochaine croisière

Si vous adorez les croisières, pourquoi ne pas réserver votre cabine pour la prochaine tant que vous êtes encore sur le bateau ? Vous pouvez vraiment obtenir un excellent prix et la plupart des compagnies vous laisseront ensuite changer de bateau et de date – voire annuler – sans pénalités, tant et aussi longtemps que vous le faites dans les délais requis.

Tiré de RD.com : 28 Secrects Cruise Lines Won’t Tell You

Sources: Sherry Kennedy, fondatrice de cruisemaven.com; Jim Walker, avocat en droit maritime spécialisé dans la législation entourant les bateaux de croisière; Brian David Bruns, ancien membre d’équipage dans six compagnies de croisières et auteur de Cruise Confidential ; un ancien membre d’équipage thaïlandais et trois membres d’équipage toujours en fonction ayant requis l’anonymat