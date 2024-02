Les meilleures destinations de voyage en 2024

La natation et la plongée sous-marine sont aussi des activités populaires dans cet archipel; les plongeurs expérimentés apprécient l’immensité et la beauté de la barrière de corail de Grand Turk. De plus, les îles Turques-et-Caïques abritent certaines des plus belles plages au monde . Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un des meilleurs endroits à visiter!

Voilà une prédiction osée: grâce à son arrivée aux Jeux olympiques en 2024, le kitesurf deviendra une activité extrêmement populaire cette année. Ne vous rendez pas à Paris pour pratiquer ce sport pour autant! Allez plutôt aux îles Turques-et-Caïques, une destination de choix pour fuir l’hiver qui offre certaines des meilleures conditions au monde pour pratiquer le kitesurf. «Les alizés, les eaux chaudes et peu profondes et les nombreux plateaux de ces îles en font une destination idéale pour ce sport nautique excitant», résume le propriétaire du Beach Enclave Turks and Caicos et passionné de kitesurf, Vasco Borges.

Pourquoi devriez-vous y aller: Le kitesurf sera l’activité la plus en vogue en 2024… et les îles Turques-et-Caïques sont un paradis terrestre.

R Lolli Morrow/Getty Images

Bélize

Pourquoi devriez-vous y aller: La deuxième plus grande barrière de corail au monde.

Avez-vous déjà entendu parler de la Grande barrière de corail? Bien entendu! Qu’en est-il de la barrière de corail du Bélize? Si cela ne vous dit rien, vous n’êtes pas seuls. Cette merveille naturelle, la deuxième plus grande barrière de corail au monde, est la plus importante des hémisphères nord et ouest. Il s’agit d’un endroit de choix pour effectuer de la plongée sous-marine et un lieu beaucoup moins achalandé que son équivalent australien. De plus, le Bélize est facile d’accès, abordable, extrêmement sécuritaire et le dollar américain est sa devise nationale.

Si vous vous demandez où passer vos nuits dans ce joyau des Caraïbes, vous devriez trouver votre compte dans sa plus grande île, la caye Ambergris. Elle se situe à moins d’un demi-kilomètre de la barrière de corail du Bélize et est à proximité de la réserve marine de Hol Chan. Si vous n’êtes pas friands de plongée sous-marine, visitez les galeries d’art et boutiques béliziennes ou profitez des magnifiques plages de sable blanc.