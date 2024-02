32 faits intéressants qui vont vous surprendre

Si l’appareil circulatoire complet d’un enfant, soit les veines, les artères et les capillaires, était mesuré au sol, il couvrirait plus de 100 000 km, selon l’Institut Franklin. À l’âge adulte, il représenterait 161 000 km de vaisseaux sanguins. Ceci n’est qu’un des faits fascinants qui semblent invraisemblables, quoique bien réels.

Fait: Le premier film d’animation a été réalisé en Argentine

Même si vous connaissez bien l’histoire de Walt Disney, vous pourriez croire qu’il lui revient l’honneur du premier dessin animé en 1937, Blanche Neige et les sept nains. Or c’est l’Argentine qui a réalisé un long-métrage d’animation 20 ans plus tôt. Il s’agit d’une satire politique de 70 minutes, intitulée El Apóstol (L’Apôtre) composée de 58 000 dessins, selon le livre Guinness des records.