Les 25 plus hauts gratte-ciels du monde

VLADIMIR ZH/SHUTTERSTOCK

Tour Shanghai

La plus haute tour de Chine occupe le second rang mondial. La Tour Shanghai a été inaugurée en 2017. Avec la Tour Jin Mao (23e plus haute) et le Centre mondial des finances de Shanghai (10e plus haute), les trois bâtiments constituent la pièce maîtresse du quartier financier de la ville.

Shanghai, l’une des villes les plus peuplées de la planète – et en pleine boum –, a tout à gagner à miser sur une croissance verticale. Avec ses 632 mètres (2073 pieds) et ses 128 étages, cette «ville verticale» allie bureaux, commerces et restaurants. Elle dispose aussi d’un observatoire au 118e étage et d’un musée.

Qui dit grande ville, dit pollution: voici le palmarès des villes canadiennes les plus polluées…