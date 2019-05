13 monuments célèbres qui dissimulent des pièces secrètes

Au cours de leurs travaux, ils ont découvert une pièce cachée attenante à celle où, pense-t-on, Jefferson dormait. Petite et sans fenêtre, elle aurait été construite en 1809 et servait probablement de logis à l’esclave de Jefferson, Sally Hemings.

Monticello est le domaine où vivait Thomas Jefferson – président des États-Unis de 1801 à 1809 – près de Charlottesville, en Virginie. Lorsqu’on a entrepris de redonner à cette bâtisse (qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO) l’aspect original qu’elle avait à l’époque où Jefferson y habitait, les archéologues et les experts en restauration, dotés d’un budget de 35 millions de dollars, ont rénové l’aile sud du bâtiment, peut-on lire dans le Smithsonian Magazine .

8 / 13

Michel Euler/AP/Shutterstock

Le cinéma secret des catacombes de Paris

Sous la ville de Paris s’entrelacent 300 km de tunnels où reposent les ossements de plus de six millions de personnes déplacées là entre les 17e et 19e siècles pour désengorger les cimetières parisiens surpeuplés.

L’existence des Catacombes n’est un secret pour personne, mais on y a trouvé aussi quelque chose de tout à fait étrange : un cinéma. Un individu – ou un groupe – y avait secrètement (et illégalement) ouvert une salle de cinéma souterraine, collée à une salle à manger dotée d’un coin-bar. La police a découvert l’espace en 2004, et un groupe connu sous le nom de «Mexicaine de perforation» en a revendiqué la création.

Lors d’un séjour à Paris, assurez-vous de visiter ces 10 sites incontournables.