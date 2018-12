13 choses à savoir sur les «tout inclus»

4 / 13

BlueOrange Studio/Shutterstock

Attention aux photos retouchées

À force de faire défiler sur Internet d’innombrables images de plages de sable fin et de chambres confortables, on pourrait finir par croire que tous les hôtels proposent des séjours cinq étoiles au prix d’un établissement une étoile. «Les agents de voyages ont souvent visité eux-mêmes ces propriétés et peuvent donc vous conseiller efficacement», affirme Megan Vonhone. Vous trouverez des photos non retouchées prises par de véritables clients sur des sites comme Trip Advisor.

