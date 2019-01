10 indices que vous êtes en train de faire un mauvais choix sur Airbnb

7 / 10

Chodyra Mike/Shutterstock

Vous n’êtes pas sûr que ce soit légal

Voilà ce qui se passe : à mesure qu’Airbnb devenait de plus en plus populaire, les autorités municipales, provinciales et nationales ont commencé à réglementer ce qui était permis et ce qui ne l’était pas.

Jessica Norah dit que pour se protéger – et pour limiter les problèmes une fois que vous aurez atterri –, il est important de vous assurer que le logement que vous louez possède un permis d’affaires ou un numéro d’enregistrement. « Dans de nombreuses villes, les propriétés Airbnb doivent être légalement enregistrées pour pouvoir exploiter un logement de ce type », explique-t-elle. C’est le cas de Barcelone, en Espagne, et de San Francisco, en Californie, mais vous devriez vous renseigner sur les règles en vigueur dans toutes les villes où vous partez en voyage. Il se peut même qu’on vous demande ces renseignements à la douane, et le fait de les avoir sous la main vous évitera toute confusion ou difficulté.

« Les autorités de l’aéroport des Seychelles ont vérifié que notre Airbnb était bien enregistré à notre arrivée à l’aéroport », explique Jessica Norah. Où dénicher ces informations? Vous trouverez pour la plupart de ces villes un numéro d’enregistrement d’entreprise ou d’enregistrement de permis inscrit quelque part dans l’annonce de la propriété.

