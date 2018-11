10 endroits inoubliables où passer la nuit au Québec

Envie de passer une nuit au Québec que vous n’oublierez pas de sitôt? Voici 10 endroits à voir absolument dans la Belle province.

Mathieu Dupuis/Le Québec Maritime

Dormez dans un phare historique

Vous êtes dans les Maritimes? Pour une expérience unique dans votre vie, passez la nuit dans l’une des trois charmantes chambres de l’Auberge du Phare du Pot à L’Eau-de-Vie. Les décors des trois pièces reflètent l’héritage national du site, et vous vous retrouverez en plein 19e siècle. Un véritable voyage dans le temps vous y attend!

Un deuxième phare, situé aux Maisons du Phare de l’Île Verte B&B, offre l’occasion à ses invités de passer la nuit sous un faisceau qui illumine le ciel du fleuve Saint-Laurent depuis plus de 200 ans. On y retrouve neuf chambres réparties dans deux édifices (la maison du gardien et celle de son assistant), et chacune est équipée d’une cuisine fonctionnelle.

