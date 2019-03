Destinations de voyage

Les 10 villes américaines où les hôtels sont les plus chers

Indice: New York n’est pas nº1. Si vous voyagez dans l’une de ces 10 villes américaines, faites bien attention avant de réserver votre chambre d’hôtel.

1 / 10 f11photo/Shutterstock 10. Nouvelle-Orléans, Louisiane Visiter celle que les Américains surnomment la « Big Easy » – en raison de son style de vie relax – risque de faire mal à votre portefeuille. Selon les données de 2017 fournies par hotels.com, une chambre d’hôtel vous coûtera en moyenne 193$ par nuit. Heureusement, l’hébergement n’est pas tout. Malgré le coût des chambres, plus élevé que la moyenne, la Nouvelle-Orléans reste l’une des destinations les plus abordables, selon Money Crashers, grâce au transport en commun bon marché, aux visites architecturales que l’on peut faire à pied (et donc, gratuites), et à la forte présence d’artistes de rue qui vous divertissent pour presque rien. Vous risquez d’être surpris par le classement des villes les plus chères du Canada.

2 / 10 Jose L. Stephens/Shutterstock 9. Seattle, Washington Royaume des géants de la technologie Microsoft et Amazon, d’une multinationale du café (bonjour, Starbucks) et des hipsters, il n’est pas étonnant que Seattle soit l’une des villes où les hôtels sont les plus chers. La nuitée y coûte en moyenne 197$. Et vous devrez aussi peut-être y regarder à deux fois avant de vous détendre devant une pinte de bière artisanale – c’est dans la « ville émeraude » que la bière et le vin coûtent le plus chers aux États-Unis, selon WalletHub. Vous préférez louer une chambre sur Airbnb? Surveillez ces 10 indices pour faire le bon choix.