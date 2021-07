6 / 40 Svietlieisha Olena/Shutterstock Rencontrer des chèvres de toit En matière de charme rustique, on fait difficilement mieux que le Old Country Market, renommé pour sa crème glacée fraîchement préparée, son marché et sa taquéria intérieure. Mais le véritable attrait se trouve sur le toit, où un trio d’adorables petites chèvres – Nibbles, Minyon et Willy – broute chaque jour (elles sont menées là par un escalier secret à l’arrière du bâtiment). Les origines du spectacle remontent aux années 1980, lorsque l’un des fondateurs a eu l’idée d’emprunter quelques chèvres pour tondre l’herbe trop haute sur le toit recouvert de gazon du marché. Coombs, Colombie-Britannique, oldcountrymarket.com Voici quel a été le jour le plus chaud de l’histoire canadienne.

7 / 40 freespiritspheres.com Rêver dans les arbres Levez les yeux vers la canopée de l’île de Vancouver pour découvrir les chambres d’hôtel les plus singulières du pays. Les trois bulles de Free Spirit Spheres sont conçues pour ressembler à des noix et graines suspendues jusqu’à 5,5 mètres de hauteur. Chaque sphère est équipée d’un lit et de l’eau courante. Un lieu de repos féerique après une journée de planche à pagaie ou de kayak de mer sur la plage voisine. Qualicum Beach, Colombie-Britannique, freespiritspheres.com