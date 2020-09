5 endroits (méconnus) à visiter au Canada

3 / 5

Jukka Palm/Shutterstock

St-Boniface, Manitoba

En franchissant le pont entre Winnipeg et Saint-Boniface, vous serez pardonnés si vous pensez être arrivés dans un autre pays. Connus des habitants comme «St. B.», la ville abrite la plus importante communauté francophone de l’ouest du pays. Autrefois un poste de traite des fourrures, elle possède aujourd’hui un riche patrimoine culturel composé de galeries et de musées liés au héros municipal, Louis Riel.

On y trouve également de la bonne nourriture, avec des boulangeries exquises et des bistros charmants qui offrent de tout, allant des moules et frites au gelato italien. Vous y verrez des merveilles architecturales, incluant l’église spiralée Précieux-Sang et la cathédrale Saint-Boniface, qui intègre des murs provenant d’une précédente version de l’église qui a brûlé en 1968. La nuit, rendez-vous dans des endroits comme Le Garage Café pour du jazz, du rock et du funk. C’est bon!

Apprenez-en plus sur la ville de St-Boniface et ses alentours.

