20 inventions célèbres, créées au Québec et au Canada

Rendons hommage à ces inventions (dont une grande partie provient du Québec), sans lesquelles le monde ne serait vraiment pas ce qu’il est!

Avec l’homme d’affaires Robert Kerr et l’ingénieur William Shaw, ils fondent Multi-Screen Corporation, qui deviendra plus tard IMAX (abréviation de «image maximum»).

Masque de gardien de but

Il se peut que le hockey soit originaire d’Angleterre, mais le masque de hockey, qui a permis d’épargner le visage de plusieurs générations de gardiens de but, est bien d’ici.

C’est Jaques Plante, gardien de but des Canadiens de Montréal, qui l’a porté le premier en 1959. Son masque lui a d’abord valu quelques moqueries et son entraîneur craignait en plus que cela le gêne pour jouer.

Mais, une fois que Plante a enfilé son masque, les Canadiens ont ensuite connu une séquence de 18 victoires consécutives! Prouvant ainsi que le gardien de but pouvait performer tout aussi bien – sinon mieux –, sans vivre sous la menace constante de prendre une rondelle en pleine figure.

L’innovation de Jacques Plante est devenue un équipement standard que portent aujourd’hui tous les joueurs de hockey professionnels et amateurs.

