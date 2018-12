7 / 11

Alerte au froid

Tornades, canicule, inondations et éclairs semblent causer le plus de sinistres, mais les conditions météorologiques imprévisibles de l’hiver sont responsables de plus de 100 décès au Canada, un nombre beaucoup plus élevé que pour toutes les autres causes mentionnées précédemment. Le gouvernement recommande que les Canadiens soient plus sensibilisés aux risques des humeurs changeantes de l’hiver. Restez au chaud, planifiez, conduisez, marchez, et pelletez de façon sécuritaire.

