Les 6 plus étranges musées du Canada

mikecphoto/Shutterstock

Musée de la chaussure Bata, Toronto, Ontario

Des sandales égyptiennes anciennes aux talons aiguilles de la haute couture, des mocassins faits main et perlés de façon complexe (et ce qu’ils nous apprennent des autochtones d’Amérique du Nord), les œuvres exposées sont consacrées au style, à la fonction et au sens de la chaussure. Formidable!

