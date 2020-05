10 choses étonnantes que vous ignoriez au sujet du Canada!

Shutterstock

Plus grand que l'Union européenne

Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé si vous connaissiez Joan de Vancouver ou Paul de Toronto quand vous leur avez dit que vous étiez de Terre-Neuve? L'immensité de notre pays semble être méconnue des étrangers.

Voici quelques faits intéressants: le Canada est plus grand que toute l'Union européenne (33 fois plus grand que l'Italie et 15 fois plus grand que la France), 30% plus large que l'Australie, 5 fois plus grand que le Mexique, 3 fois plus grand que l'Inde et environ la taille de 81 975 Walt Disney Worlds collés ensemble. Donc, en d'autres mots, non, vous ne connaissez pas Joan ou Paul.

