Les 10 meilleurs endroits et attractions touristiques au Canada

Shutterstock

Banff et le lac Louise, Alberta: l’un des plus spectaculaires endroits au Canada

Situé à l’intérieur des frontières du vaste Parc national de Banff, le secteur qui entoure ces deux villes est une merveille des Rocheuses. C’est l’un des plus beaux endroits au Canada, avec des lacs glacials d’un bleu électrique et des chutes d’eau impressionnantes. La nature sauvage y est abondante, on peut y apercevoir des orignaux, des mouflons canadiens ou des ours grizzly. Vous pouvez rester à Banff – lieu animé et achalandé le plus touristique de la région – et loger dans des hôtels de renom tel que le Fairmont Banff Springs. Ou passer du temps en solo au lac Louise et faire des randonnées pédestres dans les montagnes, dans un silence absolu.

Vous serez surpris d’apprendre ces choses étonnantes au sujet du Canada!