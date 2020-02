Les 10 pires tueurs en série qui ont sévi au Canada

Vous souvenez-vous de ces histoires de tueurs en série qui ont fait la manchette? Voici les pires que le Québec et le Canada ont connus jusqu’ici.



SOMKKU/Shutterstock

Wayne Clifford Boden

Entre 1969 et 1971, Wayne Clifford Boden – alors dans la jeune vingtaine — a sévi à Montréal et à Calgary où il aurait fait 4 victimes. Son modus operandi? Séduire une femme, aller chez elle, la violer, l’étrangler, lui mordre la poitrine et la rhabiller avant de la laisser ainsi sur place. Il a été condamné en 1972 à 4 sentences d‘emprisonnement à vie et est mort en 2006.

