Voyage en train à travers le Canada: 10 trajets à couper le souffle

VIA RAIL Le Canadien de Via Rail Le Canadien de Via Rail est l'expérience d'une vie pour les voyageurs novices comme pour les grands amateurs d'expériences ferroviaires. Le trajet de quatre jours et quatre nuits couvre 4446 kilomètres entre Toronto et Vancouver – et tous les panoramas entre les deux avec des arrêts à Winnipeg, Edmonton et Jasper. Et ce ne sont pas les paysages à couper le souffle qui manquent pendant ce trajet où le train défile autour de montagnes, de lacs et de dunes de sable. Profitez-en pour déguster des spécialités régionales et des vins du pays dans l'un des wagons panoramiques ou un confortable salon. Doté de cabines pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, ce train offre l'escapade parfaite avec vos proches. Prenez-en plein la vue en choisissant les plus beaux voyages en train au monde.

Le Kettle Valley Steam Railway Les mordus d'histoire apprécieront le riche héritage du Kettle Valley Steam Railway à Summerland, en Colombie-Britannique. Construite entre 1910 et 1916, cette ligne ferroviaire plus que centenaire servait de lien sur 500 kilomètres entre la côte et Kootenay pour les gens vivant à Okanagan Sud et était devenue un corridor essentiel pour l'industrie fruitière naissante de la région. Au fil des ans, les transports de plus en plus accessibles et les défis d'opérer une ligne ferroviaire en terrain et conditions météorologiques extrêmes ont mené à l'abandon du transport de passagers avant 1964 et au dernier voyage du train de marchandises en 1989. Aujourd'hui, une section préservée de cette ligne historique est de retour sur les rails pour une virée de 90 minutes sur 16 kilomètres de magnifiques vergers et vignobles à bord d'une voiture d'époque ou d'une voiture ouverte. Si vous avez déjà rêvé d'être la vedette de votre propre épopée en train, optez pour l'expérience du Great Train Robbery où vous devrez affronter la Garnett Valley Gang.