Road trip gourmand: 25 plats canadiens traditionnels à goûter une fois dans sa vie

13 / 25 Shutterstock Un plat traditionnel canadien à essayer : le ragoût de pattes de cochon Le ragoût de pattes de cochon est un autre mets typiquement québécois. Issu de la cuisine traditionnelle et du terroir, le ragoût de pattes est composé de pattes de porc qui cuisent longuement dans une sauce aromatisée au clou de girofle et à la cannelle. Plusieurs recettes incluent aussi les boulettes de viande de porc et parfois aussi de la viande de lapin et des pommes de terre. Le plat est surtout savouré pendant la période de Noël et parfois, aussi, pendant le temps de sucres au printemps. Où le manger: Le ragoût de pattes de cochon peut être savouré dans certains restaurants du Québec. Pendant votre road trip gourmand, visez surtout les endroits qui se spécialisent en cuisine du terroir. Sinon, vous pouvez trouver le ragoût de pattes de cochon dans les rayons des plats préparés dans les boulangeries et les supermarchés.

14 / 25 Un mets canadiens délicieux: la “guédille” au homard Si vous aimez les crustacés, et particulièrement le homard, ne cherchez plus quelle direction prendre lors de votre prochain road trip gourmand. Direction, les maritimes! La côte est du Canada, qui longe l’océan Atlantique, est en effet célèbre pour sa gastronomie et, surtout, ses guédilles au homard! Elles font la fierté du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. La guédille au homard est un petit pain rond de style pain à « hot dog », dans lequel on retrouve un mélange de chair de homard, de céleri, de ciboulette, de mayonnaise, de citron et de laitue hachée. Gageons que vous ne pourrez n’en manger qu’une seule..! Où le manger: Dans les provinces maritimes, la guédille au homard se trouve dans tous les casses-croutes et parfois même sur le bord de la route! Rendez-vous près des ports où les pêcheurs débarquent avec les arrivages frais de homards et déguster ce plat typique et savoureux, au bord de la mer! Évadez-vous en partant pour l’un de ces 10 voyages exceptionnels à faire dans les Maritimes.