10 sujets de dispute communs à tous les couples – comment les régler

4 / 10 wavebreakmedia/Shutterstock Le manque de communication Les gens ont souvent une difficulté chronique à se parler des choses importantes, remarque le Dr Grant Brenner, psychiatre et auteur d’un livre sur les relations de couple dysfonctionnelles et superficielles Irrelationship. « Ça peut arriver autant pour l’organisation d’événements aussi simples que le prochain week-end que pour des conversations plus difficiles sur l’avenir du couple, la vie commune, le sexe, les enfants, l’argent… » Mais si l’on n’a pas les compétences de base en communication – savoir écouter et expliquer clairement ses idées –, c’est difficile, sinon impossible, de répondre à nos besoins mutuels. « La réciprocité ne peut pas bien se développer et les malentendus peuvent heurter et mener à des cycles vicieux. » Adoptez ces règles de communication essentielles au succès d’une relation.

5 / 10 Africa Studio/Shutterstock La difficulté à gérer les émotions L’identification et l’acceptation des émotions sont aussi importantes que la communication pour le succès d’une relation et sa vitalité. « Si l’un des deux ou les deux ont de la difficulté à identifier leurs émotions et à en parler de façon constructive, la connexion dans le couple risque d’être un échec », nous dit le Dr Brenner. Comme avec les problèmes de communication, il peut y avoir des malentendus profonds qui empêchent d’avoir des projets et de l’intimité. En plus, le psychiatre pense que l’un des deux ou les deux peuvent se sentir dévalorisés par l’autre. On voit alors des situations où l’un doit « deviner » ce que l’autre ressent ou désire. Ça marche pour certains couples, mais pas pour tous. « Cela devient problématique lorsque la personne qui n’arrive pas à exprimer ses sentiments les garde pour elle-même », ajoute-t-il. Une rencontre avec un conseiller conjugal peut vraiment valoir la peine. Il vaut mieux le faire plus tôt que tard, conclut le Dr Brenner. Si l’on attend trop, les problèmes et la négativité s’accumulent, et la situation devient inextricable. Apprenez à développer votre compassion pour vous mettre à la place de votre partenaire.