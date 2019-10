Prévenir l’infidélité: 8 secrets pour empêcher l’impardonnable

Découvrez les meilleurs conseils et trucs d’experts pour mieux prévenir l’infidélité et faire en sorte d’éviter l’impardonnable dans votre couple.

Dean Drobot/Shutterstock

Comment prévenir l’infidélité dans votre couple?

L’infidélité est beaucoup plus étendue qu’on peut le croire. Des résultats d’études indiquent qu’entre 11 et 35% des personnes vivant en couple trompent leur partenaire. Cependant, les experts affirment que vous feriez meilleur usage de votre temps en trouvant des moyens de renforcer votre relation, plutôt qu’en cherchant à savoir si votre conjoint est infidèle.

«C’est le sentiment de solitude, et non la sexualité, qui est la principale cause des relations extra-conjugales», de dire Sue Johnson, professeur de psychologie clinique à l’université d’Ottawa et auteure de Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love. Co Les quelques conseils que nous livrent ici des experts et des amoureuses avisées vous aideront à mieux prévenir l’infidélité, à reprendre contact avec votre partenaire et à alimenter la flamme de votre relation amoureuse.

