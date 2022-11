7 comportements qui peuvent briser la confiance dans une relation

«Nous faisons tous des erreurs, observe Laura Berman, thérapeute et professeure adjointe de gynéco-obstétrique et de psychiatrie à l’école de médecine Feinberg de la Northwestern University. Mais quand une personne refuse d’admettre qu’elle a commis une bourde – petite ou grosse –, vous pouvez vous dire que les jours de cette relation sont comptés.» Cela indique qu’il ne peut pas prendre ses responsabilités, même pour les choses les plus insignifiantes. «Être incapable d’admettre qu’il a tort, c’est insinuer que c’est vous qui avez tout le temps tort», conclut la Dre Greer.

Avec elle, c’est toujours le drame

Elle quitte la pièce dès que vous avez une dispute. Vous pouvez bien sûr vivre avec quelqu’un qui fait des scènes de temps en temps. Mais vous allez vite comprendre que cela s’accompagne d’une grande demande d’attention et d’un besoin de vous convaincre qu’elle compte beaucoup.

«Le drame peut être une des parties les plus divertissantes de la vie, commente le Dr Berman. Après tout, c’est pour ça qu’on regarde les émissions de téléréalité, non ? Mais au bout du compte, vous avez besoin de savoir si vous allez pouvoir passer à autre chose.» Souvenez-vous que ceux qui se complaisent dans le drame sont habitués à ce que tout tourne autour d’eux, ajoute Antonia Hall, psychologue, experte en relation et auteure de The Ultimate Guide to a Multi-Orgasmic Life (Le guide ultime de la vie multiorgasmique).

«Ce besoin perpétuel d’attention et de conflit est vraiment exigeant pour l’entourage et a de bonnes chances de vous vider mentalement et émotionnellement, dit-elle. Le schéma comportemental de ce que les Anglophones appellent une “drama queen” est profondément malsain et ne peut servir d’assise à une relation durable et aimante.» À vous d’évaluer l’impact qu’ont ces tendances sur votre vie.

«Être capable de régler une dispute est impératif, continue le Dr Berman. Mais les gens qui aiment le drame vont parfois essayer de prolonger l’affrontement parce qu’ils sont accros à la montée d’adrénaline que leur procurent leurs hurlements ou le sentiment “d’avoir raison”. Ça peut vraiment être un signal qui devrait vous alerter.»

