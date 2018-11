20 / 20

Solis Images/Shutterstock

Vous faites des projets

Les projets sont ce qui pousse les couples à avancer ensemble, sur le même chemin, vers le même but. En se lançant un défi, les amoureux unissent leurs forces et, surtout, s’assurent d’avoir un but à atteindre à deux. Plus ce projet leur tient à cœur, plus ils feront des efforts pour que leur couple fonctionne afin de réaliser ce projet.

Assurez-vous de connaître ces 11 règles qu’il est permis de briser dans une relation de couple.