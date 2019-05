8 signes que votre mariage s’en va tout droit vers un divorce

7 / 8

Vous ne partagez plus d’intimité

Nous ne disons pas ici qu’il faut rester de perpétuels nouveaux mariés. «L’attirance que nous éprouvons envers l’autre peut fluctuer pour bien des raisons, constate Cathy W. Meyer, experte en soutien au divorce de About.com et rédactrice en chef de divorcedmoms.com. Il n’est pas inhabituel dans un mariage de traverser une période où l’on désire moins son ou sa partenaire.» « Quand quelqu’un est malade ou qu’il y a de jeunes enfants, il est naturel que l’on soit moins intime. Et il se pourrait tout à fait qu’en vieillissant, vous manifestiez moins vigoureusement votre attirance physique. Mais si vous n’êtes plus intime et que cela perdure, vous devez en chercher les raisons », poursuit Francesca Di Meglio. Cela devient encore plus problématique quand l’un des deux ne veut plus de relations sexuelles, alors que l’autre en veut toujours.» Une absence d’affection physique signifie que votre relation est platonique. «Les couples cessent alors d’être des amoureux pour devenir des sortes de colocataires, de partenaires en affaires, ajoute Lesli Doares. Or, ce n’est pas pour cela que la plupart d’entre nous se sont mariés.»

