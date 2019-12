Amour: 12 indices subtils qu’il ne vous aime plus

3 / 12 ISTOCK/LOFILOLO Il se désintéresse de son poids et de son apparence Il passait des heures à se préparer pour vos premiers rendez-vous. Maintenant, vous pouvez vous estimer heureuse s’il se passe un coup de peigne avant de sortir manger dehors. S’il se fiche de son look et qu’il a laissé son tour de taille partir à la dérive, c’est peut-être le signe d’une perte d’intérêt pour votre relation. Que vous le trouviez attirant ou non ne l’inquiète plus. «Vous ne pouvez pas tenir votre relation pour acquis, affirme Francesca Di Meglio. Vous devez faire des efforts pour envoyer le signal que vous êtes toujours intéressé et amoureux.» Ces habitudes peuvent aussi avoir un sens plus profond, ajoute Marni Feuerman, psychothérapeute à Boca Raton, en Floride. «C’est peut-être une façon d’éviter toute intimité, dit-elle. Votre partenaire a compris que c’est un bon moyen de vous amener à garder vos distances.» Faites attention à ces remarques à ne jamais faire à votre partenaire!

Vous ne vous faites plus de câlins Les gens se câlinent pour se sentir plus proches: tranquilles, en sécurité et unis. Mais ça devient problématique s'il vous ignore quand vous approchez de lui pour vous pelotonner ou qu'il vous dit qu'il n'est pas d'humeur pour ce genre de truc. «Cela peut devenir inquiétant quand toutes les tentatives de contact physique d'un des partenaires se voient régulièrement repoussées», note Marni Feuerman. Il faut découvrir pourquoi il n'est pas d'humeur. «Il est important d'essayer de comprendre s'il est sous pression ou si certains problèmes non résolus minent votre relation, estime Lesli M. W. Doares, consultante et coach matrimoniale de Cary, en Caroline du Nord. Cela peut aussi vouloir dire qu'il n'a plus envie de combler vos besoins d'intimité parce qu'il n'est plus engagé dans votre relation.» Un petit geste, ou une petite attention, c'est l'un des secrets pour prévenir l'infidélité.