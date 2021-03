1 / 6

JT8/Shutterstock.com

Interdire le plastique

Le gouvernement fédéral prévoit interdire certains plastiques à usage unique d’ici la fin de l’année. Comment cela affectera-t-il notre vie?

Cette interdiction concernera six objets en plastique: les pailles, les sacs d’épicerie, les bâtonnets à café, les anneaux porte-canettes, les couverts et les con­tenants de restauration à emporter. Ces objets ont été retenus en raison des dégâts qu’ils causent à l’environnement et parce qu’une solution de substitution existe déjà. On trouve notamment des pailles en carton ou en métal. Comme il ne s’agit pas d’objets achetés directement par le consommateur, la responsabilité de les remplacer reviendra en grande partie aux entreprises. Si vous n’êtes pas convaincu, voici au moins 50 bonnes raisons de dire non au plastique!