Maladie de Crohn : 4 approches nutritionnelles pour éviter les carences

La maladie de Crohn est une affection chronique, qui peut réapparaître après de longues périodes de rémission, les carences nutritionnelles sont fréquentes.

Maladie de Crohn : 4 approches nutritionnelles

Lors d’une crise, les symptômes coupent l’appétit et le malade ne mange pas assez pour maintenir son poids et une nutrition adéquate. La nutrition peut être problématique même pendant les rémissions ; si l’intestin grêle est endommagé par l’inflammation, vitamines et nutriments ne sont pas bien absorbés. L’iléostomie diminue la capacité du corps à absorber les nutriments.

Éliminer les aliments qui provoquent les symptômes : Si certains médecins recommandent d’éviter la friture, les produits laitiers, les épices, les aliments riches en fibres, les graisses cuites, la charcuterie, les viandes grasses, les fruits acides, les boissons gazeuses et les jus de fruits, il n’y a pas de régime spécifique. Il faut avant tout consommer suffisamment de calories, de vitamines et de minéraux sans exacerber les symptômes. Éliminez pendant plusieurs semaines tout aliment qui semble créer des problèmes et tenez un journal de vos symptômes. Supprimez une seule catégorie à la fois, telle que le lait et les autres produits laitiers. Évitez l’alcool : il augmente les hémorragies intestinales, diminue l’immunité et joue un rôle dans la malnutrition.

Éviter les aliments riches en fibres : Les aliments à haute teneur en fibres peuvent être irritants pour les intestins et ils sont également susceptibles d’aggraver les diarrhées. Ces aliments ne sont que partiellement digérés jusqu’à ce qu’ils arrivent dans le côlon pour y subir l’action des bactéries : la croissance bactérienne accrue qui en découle peut exacerber la maladie de Crohn.

Manger moins, plus souvent et mastiquer : Six petits repas par jour provoqueront moins de symptômes que trois gros. Mangez lentement et mastiquez bien : c’est bon pour tout le monde parce que cela améliore la digestion, mais c’est particulièrement important pour les personnes qui souffrent de la maladie de Crohn.

Parler au médecin des suppléments nutritionnels : Même les patients qui se nourrissent normalement peuvent avoir des carences nutritionnelles à cause d’une absorption insuffisante de nutriments ; c’est pourquoi beaucoup doivent prendre des suppléments de vitamines et de minéraux. Mais les vitamines à hautes doses ne se prennent que sous surveillance médicale. Les carences en vitamine B12, par exemple, sont traitées par injections quand le patient manque des substances intestinales pour la métaboliser.

