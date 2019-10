Quoi faire après un excès de sucre: 8 trucs pour limiter les dégâts

Des nutritionnistes proposent 8 stratégies simples et efficaces pour minimiser les dégâts et retrouver le droit chemin après un excès de sucre.

Comme le glucose se digère rapidement, les pics de dopamine et de sucres sanguins retombent très vite. «La chute dépend de chaque individu. Cela peut prendre entre 15 minutes et quelques heures après un repas, explique Amanda Bontempo. Votre instinct est alors de manger plus de sucre pour avoir une poussée d’énergie, mais il faut résister à cette envie. Faites preuve de volonté ou il vous sera de plus en plus difficile de faire des choix bons pour votre santé.»

Étape nº 1: avalez une cuillerée de beurre d’arachide

Après une grosse prise de sucre, vous n’aurez sûrement qu’une envie: bannir tout autre apport calorique. Avalez des aliments contenant d’autres nutriments ; cela vous aidera à éviter les effets indésirables d’une chute de sucre causée par la digestion rapide. «Une cuillerée de beurre d’arachide ou quelques noix vous apporteront des gras et des protéines susceptibles de ralentir votre digestion, suggère Jennifer Powell Weddig, qui enseigne la nutrition à la Metropolitan State University of Denver. Ou essayez de prendre du houmous avec des légumes dont les fibres aideront à l’assimilation des sucres simples.»

De plus, le beurre d’arachides est l’une de ces inventions célèbres, créées au Québec!