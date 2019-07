Gaz et maux de ventre: les pires aliments pour votre ventre

7 / 7

Les édulcorants naturels et artificiels peuvent engendrer des ballonnements

Les polyalcools (alcools de sucre) et les édulcorants à faible teneur en glucides présents à l’état naturel dans certains aliments et ajoutés dans d’autres sont un autre glucide indigeste. Ils pénètrent difficilement nos cellules, et ce sont donc les bactéries de l’intestin qui les digèrent, ce qui peut causer gaz et ballonnements.

On en retrouve dans : certains fruits (pommes, mûres, nectarines, pêches, poires, prunes), certains légumes (chou-fleur, champignons, pois mange-tout), certains édulcorants artificiels (isomalt, mannitol, polydextrose), et les aliments sans sucre.

