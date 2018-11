10 messages à mettre dans la boîte à lunch de vos enfants!

6 / 10

Respiro/onot/Shutterstock

Une blague

Jouez avec la corde humoristique de votre petit et optez pour une petite blague sympathique. Consultez des sites de blagues approuvées par les mamans et ajoutez un petit dessin fait de votre main pour illustrer la blague. Si vous n’êtes pas douées en dessin, l’effet sera encore meilleur.

Commencez avec cette petite blague:

Deux escargots se baladent. Le premier dit « Et si on allait manger des cerises? ». Le second dit « On est en hiver, eh, banane! » Le premier répond alors « Oui, mais le temps d’arriver, ce sera l’été! ».

