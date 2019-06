13 faits captivants (et rassurants) sur les requins

Les requins blessent rarement les humains et ne sont pas ces champions d’attaques sauvages que l’on peut voir au cinéma. Voici la vérité sur la vraie nature des requins.

Martin Prochazkacz/Shutterstock

Les requins sont plus souvent victimes des humains que le contraire

Les requins tuent environ six personnes par an dans le monde, alors que les humains éliminent entre 75 et 100 millions d’entre eux ! « Les chiffres parlent d’eux-mêmes », dit Nick Whitney, chercheur au Anderson Cabot Center for Ocean Life de l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre. Il s’est intéressé aux requins dès son enfance au Michigan, après avoir été terrifié par un film. Il a surmonté sa crainte quand il est devenu un spécialiste des squales, et se baigne désormais sans inquiétude dans la mer. « Je connais maintenant ce qui se trouve dans les profondeurs et cela me rassure. Cela dit, si j’aperçois près du rivage des bancs de poissons-appâts sur lesquels les oiseaux se nourrissent, je suis sûr qu’il y a de gros poissons, et probablement même des requins, tout proches. »

