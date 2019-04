Perte d’audition: protégez vos oreilles des bruits intenses

4 / 5

ISTOCK/MAICA

Mais ce n’est pas toujours le bruit assourdissant qui cause les pertes d’audition

Le problème peut avoir une cause sous-jacente, un tympan perforé, par exemple. Sachez aussi que, comme l’ensemble du corps, l’oreille interne vieillit et se dégrade, et qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour l’éviter.

Si vous avez l’impression de moins bien entendre, consultez un médecin ou un audiologiste/audioprothésiste/otologiste. En vous dotant d’un appareil auditif, pour suivre les conversations entre autres, vous constaterez une amélioration sensible de votre audition.

« Il faut parfois un peu de temps pour se faire à cette technologie, car le cerveau doit se réadapter », précise Gemma Twitchen, audioprothésiste qui travaille auprès de Action on Hearing Loss, un organisme caritatif londonien. « L’adaptation est plus facile quand vous faites évaluer votre audition rapidement. » Et puis les appareils s’améliorent de jour en jour en termes de confort, de qualité du son et d’esthétique – il existe aujourd’hui des modèles minuscules, à peine visibles.

