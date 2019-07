Les 5 meilleures recettes de crèmes glacées végétaliennes

Ces 5 recettes de crème glacée végétaliennes sont meilleures pour la santé que la crème glacée régulière et sont délicieuses!

Beats1/Shutterstock

Crème glacée au beurre de pacanes et à l’érable

Comme pour n’importe quelle recette, ajustez les saveurs selon vos goûts. Cette recette de crème glacée végétalienne peut être réalisée en utilisant ¼ de tasse de beurre d’amande et quelques cuillerées à soupe de sirop d’érable et de tahini et c’est très bon. On peut également utiliser moins de pacanes. Amusez-vous à jouer avec les quantités d’ingrédients indiqués.

Obtenez la recette de la crème glacée végétalienne au beurre de pacanes et à l’érable