Foules monstres: 6 photos incroyables

robertharding / Alamy Stock Photo

L’ascension touristique

Quiconque rêve de prendre d’assaut le sommet de l’une des plus hautes montagnes de la planète devra d’abord accepter d’être pris… dans la circulation! Les touristes se pressent plus que jamais au Népal pour s’attaquer aux 8848 m du légendaire mont Everest, mais comme les conditions climatiques sont extrêmement difficiles, ce rêve n’est réalisable que pendant une courte période: en mai et en juin, ce qui se traduit par de fréquents embouteillages et parfois des files de plus de 200 adeptes du trekking attendant de pouvoir traverser les passages les plus difficiles.

