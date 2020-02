Aphtes: 11 remèdes pour réduire l’inflammation et accélérer la guérison

Rincez-vous la bouche avec de l’eau salée pendant 30 secondes pour aider votre aphte à guérir. Des concentrations élevées de sel (chlorure de sodium) attirent l’eau des tissus environnants par osmose ce qui aide à guérir les abcès et les plaies ouvertes telles que les aphtes.

FARION_O/SHUTTERSTOCK

Vitamine E

Coupez une capsule de vitamine E et pressez un peu de liquide sur l’aphte. L’huile recouvrira la plaie pour la protéger des infections et l’aider à la guérir plus rapidement.

