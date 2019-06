7 produits dangereux avec les rayons du soleil

Les rayons du soleil contribuent au vieillissement prématuré de la peau et certains médicaments, cosmétiques ou parfums peuvent la rendre encore plus vulnérable aux effets dévastateurs des rayons UV. Voici les produits à éviter si vous comptez vous exposer au soleil.

Soleil, parfums, et apparition de taches de vieillesse

Certains ingrédients, dont les huiles à base de musc, santal, bergamote, citrus et vanille, peuvent être modifiés par le soleil, déclencher une réaction allergique – et accroître les risques d’apparition de taches de vieillesse. Certains savons et crèmes de rasage parfumés présentent aussi ces risques.

Évitez de porter des parfums lorsque vous vous exposez au soleil. Attention aussi à la lumière hivernale, aux sources artificielles de lumière ultraviolette comme dans les centres de bronzage et même au halo violet des pièges à moustiques.

Été comme hiver, portez toujours un écran solaire avec un SPF égal ou supérieur à 30 et suivez les directives du fabricant ou d’un professionnel de la santé.

