Mal de dents: les meilleurs remèdes, les causes et des conseils pour soulager

Accessibilité aux soins dentaires en cas de mal de dents

Les soins dentaires peuvent coûter très cher. Certaines cliniques dentaires et services de santé publique peuvent vous indiquer où trouver des cliniques gratuites pour enfants et adolescents, personnes âgées, adultes à revenus modestes, nouveaux immigrants et réfugiés.

Certains programmes provinciaux d’assistance sociale et d’aide familiale comportent des dispositions pour soins dentaires qui peuvent vous permettre, à vous et à vos enfants, de consulter le dentiste de votre choix pour un coût minime ou gratuitement, bien que cela n’englobe pas tous les services. De plus, des facultés de médecine dentaire offrent des soins subventionnés.

En vous servant des mots « soins dentaires pour personnes à faible revenu », dans les moteurs de recherche, voyez ce qu’on offre à ce sujet dans votre province. Découvrez également les services dentaires couverts dans votre province, par exemple par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Quel que soit le moyen que vous preniez pour vous soulager vos maux de dents, consultez votre dentiste le plus rapidement possible. Ces remèdes naturels peuvent vous apporter un soulagement temporaire, mais votre dentiste doit pouvoir identifier la cause de votre mal de dents. Il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’un traitement. Si vous ne suivez pas le traitement recommandé par votre dentiste, votre problème s’aggravera inévitablement.

