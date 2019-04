Migraine: 10 remèdes qui ont fait leurs preuves (et 2 trucs inefficaces!)

Vos migraines vous empêchent de vivre? Peut-être vous faut-il un remède qui a fait ses preuves. Voici les 10 remèdes (vraiment!) efficaces contre la migraine.

Au cours d’une étude, des participants ont suivi un régime à très faible teneur en gras (c’est-à-dire dont moins de 10 à 15% des calories provenaient des lipides) durant 12 semaines. À l’issue de l’étude, presque tous ont rapporté une diminution de 40% de leurs migraines; quand celles-ci se manifestaient, elles étaient 66% moins intenses et duraient environ 70% moins longtemps.

Mélatonine : les deux tiers des participants à une étude à qui on avait fait prendre de la mélatonine tous les soirs pendant trois mois avant d’aller se coucher finissaient par voir le nombre de leurs migraines chuter de moitié.

Grande camomille : cette herbe populaire offre un réconfort «léger et passager», selon des chercheurs britanniques, mais une étude récente a constaté qu’un extrait de grande camomille riche en parthénoïde faisait passer de 5 à 3 le nombre de migraines mensuelles dont souffraient les participants.

Un remède efficace contre les migraines légères: analgésiques en vente libre

Si vos attaques ne vous empêchent pas de vous livrer à vos activités quotidiennes, et que vous vomissez au maximum une fois toutes les cinq crises, alors les analgésiques en vente libre tels que l’aspirine, l’ibuprofène, l’acétaminophène et le naproxène pourraient aider. Les produits contenant un mélange d’acétaminophène, d’aspirine et de caféine mettraient 20 minutes de moins à soulager un mal de tête que l’ibuprofène seul.

Posez ces questions à votre médecin avant de prendre des analgésiques.