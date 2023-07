Herbe à puce: Les 10 meilleurs trucs et remèdes maison

«Le vinaigre de cidre de pomme a des propriétés anti-inflammatoires pour apaiser l’éruption cutanée», explique Joshua Zeichner, directeur de la recherche cosmétique et clinique pour le département de dermatologie de l’Hôpital Mount Sinai de New York.

Il suffit de tremper un sac de papier brun dans le vinaigre de cidre de pomme et de le placer ensuite sur l’éruption transitoire afin d’extraire les toxines.

Le bicarbonate de soude accélère la guérison

Étaler une pâte de bicarbonate de soude sur la peau affectée pourrait contribuer à entraîner les toxines vers la surface, note Dr. Baxt. Voilà pourquoi cette poudre alcaline est aussi reconnue comme un traitement naturel contre les boutons.

Pour soulager une éruption transitoire causée par l’herbe à puce, plus particulièrement une éruption rougeâtre et présentant des cloques, il faut mélanger trois cuillères à thé de bicarbonate de soude avec une cuillère à thé d’eau et appliquer la pâte sur les régions touchées.

Lorsqu’il sèche, le bicarbonate de soude s’écaille, procurant au moins un soulagement temporaire. Prendre un bain d’eau froide dans lequel on a ajouté une tasse de bicarbonate constitue aussi un autre remède maison contre les effets de cette plante.

Il est aussi possible de mélanger 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude dans un litre d’eau et d’utiliser ce mélange pour saturer quelques tampons de gaze stériles si les ampoules suintent. On peut couvrir les ampoules avec les tampons humides pendant 10 minutes, quatre fois par jour. Ne pas appliquer sur ou près de vos yeux.

