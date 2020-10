18 accessoires de rangement que les experts en organisation n’achètent jamais

8 / 19

VIA AMAZON.COM, GETTY IMAGES

Les contenants dépareillés pour conserver les aliments

Acheter des contenants de différentes formes et de différentes tailles est le meilleur moyen d’encombrer une armoire de cuisine. (Et garder des contenants dépareillés venant du restaurant n’aide pas non plus!)

S’ils ne peuvent s’emboîter ou s’empiler, «ils encombrent votre tiroir de contenants de plastique et tombent facilement par terre», de dire Ellen Delap. Rangez plutôt les restes dans des plats en verre rectangulaires et emboîtables, comme ceux en pyrex. Elle suggère d’en avoir des petits, des moyens et des gros pour combler tous vos besoins de rangement.