Comment éviter l’épuisement professionnel et le stress chronique au travail

Techniques de récupération

Les techniques de récupération efficaces varient selon les individus. Les bourreaux de travail réagissent mieux aux activités sportives et autres exercices physiques, peut-être parce que cela leur permet de se distancier du travail plus facilement.

Si vous pensez n’avoir pas grand contrôle sur votre travail, la distanciation psychologique et la maîtrise d’une compétence vous aideront à mieux récupérer. Si vous vous sentez épuisés par le poids des échéances au travail, c’est la relaxation qui vous en protégera le plus efficacement. Personnalisez votre activité de récupération pour qu’elle vous corresponde au mieux et devienne ainsi le meilleur antidote à votre forme de stress et d’épuisement.

Dans les cas du burn-out, c’est l’épuisement émotionnel qui survient habituellement avant les autres étapes. Il est le plus aisé à identifier, et plus facile à corriger avant que la situation ne se dégrade. Donc si vous ressentez cet épuisement émotionnel chaque soir après le travail, et que ça ne s’arrange pas le lendemain matin, vous n’avez pas fini de récupérer. Dans ce cas, il vaut mieux réexaminer la qualité de vos activités après le travail.

Même si vous n’avez pas beaucoup de temps libre, il est important de vous préserver une petite plage horaire pour vous consacrer à une activité satisfaisante. Prendre le temps de récupérer permet d’être de se sentir plus engagé au travail, et de se prémunir contre les conséquences à long terme du stress au travail et du risque de burn-out.



