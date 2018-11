Découvrez 25 secrets que votre patron garde pour lui

Les machines peuvent exécuter des tâches, mais les êtres humains non seulement exécutent des tâches, mais aussi en interprètent les résultats, les communiquent aux autres, font des ajustements sur-le-champ, et apprennent de leurs expériences. Si la machine pouvait vous remplacer, votre patron ne vous aurait pas embauché. La décision de vous embaucher tient compte de vos forces sur le plan technique et humain, affirme Nikki Winston, fondatrice et P.-D.G. de Premier EliteLifestyle Management. «Il faut savoir distinguer “mécanique” et “concept”. Vous pouvez mettre à jour un tableur Excel et télécharger une entrée? C’est parfait, vous êtes capable de suivre des directives. Pouvez-vous interpréter ce qui vient de se passer? C’est là où c’est important.»

Oui, le code vestimentaire a son importance

Presque partout, les codes vestimentaires se sont relâchés et donnent plus de latitude aux employés de porter des vêtements confortables et d’exprimer leur personnalité au travail. Mais on ne peut pas faire n’importe quoi. C’est autant pour votre bénéfice que pour celui du client ou de la compagnie. «La perception est tout, quelle que soit l’industrie, selon Nikki Winston. Votre apparence, votre attitude et votre éthique au travail sont encore plus importantes que vos résultats.» En plus, quand vous vous habillez bien, vous performez souvent mieux; vous apportez plus de soin à votre travail et plus de fierté.

