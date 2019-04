10 raisons santé de dormir nu la nuit

10 / 10

Shutterstock/ Dean Drobot

Tout simplement… plus simple!

Inutile de le cacher et de taire cette raison, mais dormir nu, c’est tellement plus simple! Plus d’achats de pyjamas donc plus d’argents pour d’autres trucs! Moins de lavage! Plus vite au lit le soir! Moins d’efforts pour passer du lit à la douche! Que du bonheur ! Sans compter que votre vie aussi sera plus simple, car il paraît que vous serez moins stressé ou anxieux dû à la stimulation de la production de cortisol quand la température corporelle chute. Hourra!

